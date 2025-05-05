Мигранты пристают к женщинам и выгоняют детей с площадок в Одинцове

Мигранты, проживающие в двух хостелах, нарушают общественный порядок, а также пристают к женщинам и детям в Одинцовском городском округе. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В одном из Telegram-каналов появилась информация, что в поселке Часцы мигранты совершают противоправные действия в отношении местных жителей. Иностранцы нарушают общественный порядок, а также пристают к женщинам и выгоняют несовершеннолетних с детских площадок.

Местные жители неоднократно обращались в полицию, но безрезультатно. Опасающиеся за свою безопасность граждане организовали патрулирование улиц.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту инцидента. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки.