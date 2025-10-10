Мигранта-насильника, напавшего на девушку в Москве, арестовали

сегодня в 10:25

Арестован мигрант, изнасиловавший девушку под угрозой убийства в московском лесу

В Москве суд заключил под стражу мигранта, который обвиняется в изнасиловании под угрозой убийства в лесу мегаполиса. Против него расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Правоохранители считают, что фигурант, будучи в лесопарковой зоне на западе Москвы, набросился на девушку. Ее он до встречи не знал.

Мужчина под угрозой убийства изнасиловал потерпевшую. После инцидента она написала заявление в полицию.

Фигуранта задержали. Также ему предъявили обвинение.

Суд заключил мигранта под стражу. Расследование дела продолжается.

