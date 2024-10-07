Мигранта из Мурино зарезали и выбросили в питерскую канаву за мусорный бак

В Петербурге труп уроженца Узбекистана нашли в канаве рядом с мусором

В Санкт-Петербурге в одной из канав случайно нашли труп мигранта 1993 года рождения. Погибшим оказался выходец из Узбекистана, проживающий в Мурино, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Бездыханное тело иностранца нашли прохожие на Октябрьской набережной. Труп лежал в канаве, неподалеку от мусорного бака.

По данным полиции, на теле иностранца были колото-резаные раны в области груди. Погибшего опознали — он приехал для трудоустройства в Петербург, но не встал на миграционный учет. При себе у него были карты банка и фитнес-клуба.

По факту смерти иностранца в Петербурге возбуждено уголовное дело.