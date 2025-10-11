Мигрант устроил голый перформанс с избиением прохожих в Москве

Мигрант бегал голым по улице в Москве и нападал на прохожих

В Москве мигрант, предположительно, в состоянии наркотического опьянения напал на прохожих, бегал по проезжей части, разделся догола и громко кричал. Об этом сообщает Telegram-канал « Многонационал ».

На опубликованных кадрах видно, что сначала мужчина напал на прохожих на пешеходном переходе. Он избил их.

Затем мигрант предпринял попытку атаковать дорожных рабочих. Однако те дали ему отпор. Тогда неадекват убежал.

Потом мужчина разделся догола и громко кричал. После этого пошел к остановке общественного транспорта и нападал на прохожих уже там. Он даже атаковал женщину, но это камеры не запечатлели.

Мигрант длительное время бегал, будучи голым. Затем на место происшествия приехали сотрудники полиции и скрутили его.

