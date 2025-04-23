Мигрант похитил девять икон из частных домов в Подмосковье

34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья ограбил частные дома в Московской области, он украл иконы, сообщает «МВД медиа» .

По предварительной информации, что с февраля мужчина проникал в частные дома в Раменском округе, отжимая оконные рамы ломом. Из помещений злоумышленник похищал иконы. Таким образом, мужчина похитил девять святынь из четырех домов.

Полицейские установили личность подозреваемого в кражах. Его задержали в Дзержинском по месту временного пребывания при поддержке росгвардейцев.

При обыске у мужчины нашли и изъяли семь похищенных икон, по ним планируется назначить экспертизу для установления исторической и художественной ценности. Кроме того, силовики узнали, что грабитель был ранее судим за аналогичные преступления. Мужчина рассказал, что часть украденного он уже успел продать через интернет-сервис объявлений.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают все эпизоды преступлений подозреваемого.