Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником

В результате атаки никто не погиб, о пострадавших не сообщается.

«Международный аэропорт Бахрейна атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет», — сообщило министерство внутренних дел королевства.

Утром Израиль вместе с США атаковал Иран. В ответ вооруженные силы Ирана начали ракетные обстрелы Израиля, а также соседних стран, где расположены базы США, включая Бахрейн и Катар. Под атаку попали и некоторые города ОАЭ. В Дубае закрыли воздушное пространство. Два аэропорта города временно перестали принимать и отправлять самолеты.

Также сообщалось, что в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали четыре человека.

