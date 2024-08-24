Meta* сообщила о попытке иранских хакеров взломать аккаунты чиновников США
Американская компания Meta*, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp, сообщила о хакерской атаке на чиновников из США, сообщает ТАСС.
Ее, как утверждает корпорация, осуществили хакеры из Ирана. Группировка называет себя APT42.
Атака совершалась на профили политиков, дипломатов США в WhatsApp. Пострадали чиновники, в том числе из администрации американского президента Джо Байдена, и члены команды Дональда Трампа.
Также хакеры атаковали профили в Whatsapp политиков из Великобритании, Израиля, Палестины. Для воровства паролей использовался фишинг.
Ранее в Google сообщали о хакерских атаках на штабы кандидатов в президенты США. Их, как утверждает компания, тоже организовали хакеры из Ирана.
*Компания признана в России экстремистской и запрещена.