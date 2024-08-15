В Google подтвердили хакерские атаки на штабы кандидатов в президенты США

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Иранские хакеры могли атаковать интернет-ресурсы Трампа и Харрис

Иранские хакеры могли атаковать интернет-ресурсы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, пишет РИА Новости .

По данным компании Google, к атакам могла быть причастна группировка APT42.

«Субъект, пользующийся поддержкой правительства Ирана в мае и июне атаковал личные электронные почтовые ящики примерно десятка человек», — сказано в публикации.

Злоумышленники пытались получить доступ к окружению главы Белого дома Джо Байдена, экс-президента Трампа и «людей, связанных с предвыборными кампаниями».

О результатах взлома не сообщается.