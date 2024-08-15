В Google подтвердили хакерские атаки на штабы кандидатов в президенты США
Иранские хакеры могли атаковать интернет-ресурсы Трампа и Харрис
Иранские хакеры могли атаковать интернет-ресурсы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, пишет РИА Новости.
По данным компании Google, к атакам могла быть причастна группировка APT42.
«Субъект, пользующийся поддержкой правительства Ирана в мае и июне атаковал личные электронные почтовые ящики примерно десятка человек», — сказано в публикации.
Злоумышленники пытались получить доступ к окружению главы Белого дома Джо Байдена, экс-президента Трампа и «людей, связанных с предвыборными кампаниями».
О результатах взлома не сообщается.