Месяцами насиловал семилетнюю: в Москве арестован педофил

Жителя столицы арестовали по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении 7-летней дочери своей сожительницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина проживал в квартире на улице Бестужевых с сожительницей и ее дочерью 2018 года рождения. С августа по ноябрь этого года фигурант регулярно растлевал девочку. Спустя некоторое время ребенок рассказал обо всем своей родительнице.

Педофил был задержан. Ему предъявили обвинение, а затем поместили под стражу. Следственные действия продолжаются, ведутся сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в столице арестовали мигранта, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к пассажирке прямо в автомобиле.

