Мертвого мужчину нашли в холодильнике лайнера после 33 выпитых коктейлей

На борту круизного лайнера компании Royal Caribbean скончался 35-летний Майкл Вирджила из Калифорнии, которому перед смертью сделали 33 коктейля, а потом его тело нашли в холодильнике. Родные покойного подали иск, обвиняя экипаж судна в убийстве и сокрытии тела, сообщает The New York Post (NYP).

По версии невесты погибшего Конни Агилар, сотрудники круизной компании якобы запихнули тело мужчины в холодильник и продолжили путешествие, проигнорировав ее просьбы вернуться в порт.

Согласно иску о возмещении ущерба в связи со смертью, в день своей смерти в декабре 2024 года Вирджил выпил в баре 33 напитка, включенных в безлимитный алкогольный пакет. После этого он, как утверждается, стал агрессивным, не смог найти свою каюту и напал на членов экипажа и пассажиров. Служба безопасности повалила мужчину на землю, использовала перцовый спрей, и ввела инъекцию успокоительного — галоперидола.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, мужчину удерживали в течение трех минут, после чего доставили в корабельный медпункт, где он еще дышал. В иске утверждается, что он умер от гипоксии и остановки сердца, что было квалифицировано как убийство.

«Официальные лица отметили, что уровень алкоголя в крови Вирджила „сам по себе не был смертельным“», — отмечает NYP.

После смерти, по словам Агилар, тело ее жениха запихнули в холодильник и продолжили круиз.

По данным СМИ, мужчина погиб на круизном лайнере еще в декабре 2024 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.