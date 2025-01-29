Мертвого анестезиолога нашли в туалете НИИ акушерства и гинекологии в Москве

Инцидент произошел в среду в здании на Покровке. Утром 51-летняя женщина заступила на дежурство, однако в какой-то момент пропала из поля зрения коллег. Врачи искали женщину несколько часов, но обнаружили по звонку телефона, которых доносился из туалета, где и обнаружили тело.

В ходе осмотра были обнаружены шприц в кармане анестезиолога и еще два — в раковине. Кроме того, в холодильнике соседней комнаты был найден почти пустой пузырек из-под неизвестной медицинской жидкости. Все подозрительные предметы были изъяты и отправлены на экспертизу.

Ранее тело сотрудника ФСБ и чемпиона России по гиревому спорту с пулей в голове обнаружили в центре Москвы. Причиной убийства стал конфликт с другим военнослужащим.