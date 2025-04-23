Мертвая женщина пошевелила пальцем и отменила свои похороны в Испании

В Испании местная жительница пошевелила пальцами при сотрудниках ритуальной компании, отменив собственные похороны. Пожилую испанку перенаправили в больницу, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет местное издание Mirror, инцидент произошел на Майорке. Из морга пенсионерку перевезли в похоронное бюро, сотрудники которого обнаружили наличии пульса у женщины. Также все сомнения испанка развеяла, пошевелив пальцами.

Из материала следует, что сотрудники ритуальной службы оперативно перенаправили женщину в городскую больницу. При этом в настоящее время состояние «воскресшей» испанки остается неизвестным.

Ранее в Дагестане считавшаяся умершей женщина пришла в себя во время погребального обряда в мечети. «Воскресшей» пришлось вызывать карету скорой помощи.