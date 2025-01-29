Мэрил Стрип спаслась от пожара в Калифорнии благодаря дыре в заборе

Американская актриса Мэрил Стрип едва не стала жертвой бушующих в Калифорнии пожаров. Звезда смогла спастись, эвакуировавшись в последний момент благодаря дыре в заборе, сообщает The Voice Mag .

75-летняя актриса находилась в своем доме в Пасадене, который купила в 2017 году за 4 млн долларов, когда в Калифорнии стали бушевать разрушительные пожары. Власти стали рассылать предписания об эвакуации.

Как рассказал племянник актрисы, его тетя получила уведомление 8 января. В тот момент в районе уже было сильное пламя и замедление.

Стрип попыталась уехать с территории участка, где стоял ее дом, но единственный путь был перекрыт упавшим деревом. Тогда звезде пришлось взять кусочки и проделать в заборе большую дыру, чтобы там проехал автомобиль.

В результате актриса заехала на задний двор соседей и воспользовалась их подъездной дорогой, чтобы уехать из опасного места.

В Калифорнии бушуют мощнейшие пожары, унесшие жизни нескольких десятков людей и повредившие тысячи строений. От них пострадали в том числе голливудские знаменитости. Своих домов лишились Пэрис Хилтон, Бен Аффлек, Энтони Хопкинс и т. д.