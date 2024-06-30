Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе

сегодня в 20:06

В Киеве объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале , что в украинской столице работает система противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала «Политика Страны», в Киеве объявлена воздушная тревога. В городе прогремел взрыв.

После взрывов на окраине украинской столицы поднялся столб дыма. Подробности случившегося уточняются.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.