Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
В Киеве объявлена воздушная тревога и слышны взрывы
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в украинской столице работает система противовоздушной обороны.
По данным Telegram-канала «Политика Страны», в Киеве объявлена воздушная тревога. В городе прогремел взрыв.
После взрывов на окраине украинской столицы поднялся столб дыма. Подробности случившегося уточняются.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.