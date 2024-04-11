Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло сразу несколько взрывов, пишет ТАСС .

В настоящее время в нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, в том числе в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России нанесли массивный удар по Харькову. Целями военных были ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и ЖБИ.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на заводе «Турбоатом» один из ударов вероятнее всего пришелся по трансформаторам. Такое предположение выдвинули после того, как заметили белое сияние после одной из вспышек.