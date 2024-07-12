Мэр Донецка: мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ на автобус Происшествия сегодня в 15:03 Фото - © t.me/kulemzin_donetsk

Боеприпас сбросили в заднюю часть автобуса НЕФАЗ № 41 в Донецке, один мужчина получил ранения, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во время движения автобуса в направлении поселка шахты имени Абакумова. Боеприпас сбросили в 11:15 12 июля. Ранее военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале отметил, что российские войска взяли под огневой контроль участки трассы Покровск — Константиновка в ДНР. Она является важной транспортной артерией украинской армии. ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.