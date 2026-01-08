Мэр Днепропетровска Филатов описал обстановку как «ЧС национального уровня»

Глава Днепропетровска Борис Филатов считает, что в украинском городе сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня после его полного обесточивания, сообщает ТАСС .

«Работают альтернативные источники электроснабжения», — сказал глава города.

По его словам, левый берег населенного пункта поддерживается за счет альтернативных источников питания, а также ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется.

Также глава военной администрации Днепропетровской области Иван Федоров сказал в эфире телеканала «Мы — Украина», что это первый за несколько лет тотальный блэкаут в регионе.

В ночь на четверг Днепропетровская и Запорожская область практически полностью остались без электроснабжения в результате серии взрывов.

