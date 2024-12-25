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Меняйло: заявления о взрыве у телевышки во Владикавказе — фейк

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки во Владикавказе.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Он обратился к гражданам с просьбой не распространять ложные заявления. Глава региона подчеркнул, что сам будет оперативно делиться проверенной информацией.

Важно сохранять спокойствие и не реагировать на провокации, добавил Меняйло.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что беспилотник пытался ударить в телевышку, расположенную на улице Осетинская Горка.