Меняйло: заявления о взрыве у телевышки во Владикавказе — фейк
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки во Владикавказе.
«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Он обратился к гражданам с просьбой не распространять ложные заявления. Глава региона подчеркнул, что сам будет оперативно делиться проверенной информацией.
Важно сохранять спокойствие и не реагировать на провокации, добавил Меняйло.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что беспилотник пытался ударить в телевышку, расположенную на улице Осетинская Горка.