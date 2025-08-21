Жительница Москвы Зульфия утверждает, что ее избила косметолог одной из клиник на Каширском шоссе. По словам женщины, врач провела ей некачественную ботокс-процедуру, после чего угрожала расправой и побила. В самой больнице якобы заявили, что в их клинике даже «нет косметолога», сообщают «Осторожно, новости» .

Подруга женщины рассказала, что в январе Зульфия записалась к женщине-косметологу на ботокс и биоревитализацию. Спустя неделю после процедур женщине стало хуже и она снова обратилась к врачу. Позже выяснилось, что ей провели некачественные косметологические процедуры — препарат ввели неправильно и повредили нерв.

После этого москвичка обратилась к косметологу и попросила возместить лечение, но ответа не получила. В августе она подала в суд на косметолога и снова зашла в клинику, чтобы поговорить с врачом. Произошла перепалка: по словам Зульфии, косметолог якобы затащила ее в кабинет, повалила на пол и начала кричать, что у женщины в руках «нож». Вскоре приехала полиция, которая якобы забрала пострадавшую клиентку в отделение, но врача не задержала.

Зульфия также успела запечатлеть разговор с сотрудницей клиники на видео. На кадрах видно, как она говорит медику: «Вы меня изуродовали», а в ответ получает: «Пасть закрой».

«Я еще раз говорю: пасть свою закрой! Орать здесь не надо, ты меня поняла? Я сейчас применю физическую силу и буду права. Я предупреждаю по-хорошему, орать здесь не надо», — сказала женщина в медицинской форме, которую Зульфия обвинила в «изуродовании» себя.

В клинике журналистам заявили, что в их учреждении «нет косметолога».

«Зульфия переживает за свою жизнь, так как косметолог знает ее адрес и неоднократно угрожала расправой», — утверждает издание.