«Меня больше нет»: 49-летняя москвичка оставила записку и покончила с собой

49-летняя москвичка покончила жизнь самоубийством. Инцидент произошел на улице Поляны на юго-западе столицы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажек. Перед смертью она написала родной сестре короткое сообщение: «Меня больше нет».

Других данных о происшествии пока нет. Точные причины, почему женщина решила покончить с собой, неизвестны.

Ранее в Москве 21-летний Олег был отчислен из института, из-за чего остался без отсрочки от армии. После того, как его признали годным к службе, парень попытался покончить с собой.