«Меня больше нет»: 49-летняя москвичка оставила записку и покончила с собой
В Москве 49-летняя женщина покончила жизнь самоубийством
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49-летняя москвичка покончила жизнь самоубийством. Инцидент произошел на улице Поляны на юго-западе столицы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажек. Перед смертью она написала родной сестре короткое сообщение: «Меня больше нет».
Других данных о происшествии пока нет. Точные причины, почему женщина решила покончить с собой, неизвестны.
Ранее в Москве 21-летний Олег был отчислен из института, из-за чего остался без отсрочки от армии. После того, как его признали годным к службе, парень попытался покончить с собой.