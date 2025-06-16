Mehr: ПВО Ирана уничтожила израильские цели над ядерным объектом

Информационное агентство правительства Ирана Mehr заявило об уничтожении израильской цели над городом Натанзом. Там расположен иранский ядерный объект, сообщает ТАСС .

Над городом с часа ночи до раннего утра работала иранская ПВО. Израильские цели удалось уничтожить.

В корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что операции против Израиля будут идти до его полного уничтожения. «Правдивое обещание 3» и грядущие операции окажутся более разрушительными, жесткими и точными, чем те, что были до этого.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».