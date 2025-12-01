Медвежонок напал на мужчину в Башкортостане
Фото - © Медиасток.рф
28 ноября в Благовещенскую ЦРБ привезли мужчину, который получил травмы от нападения медвежонка. Животное было маленьким, поэтому травмы оказались неглубокими, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
Мужчина находится в среднем состоянии тяжести.
Ранее в японском Токио в полицию обратился 69-летний мужчина-охотник. Когда он выходил из общественного туалета, на него напал медведь.
Рост животного был полтора метра. После атаки мужчина утратил равновесие и упал, но смог дать отпор хищнику.
