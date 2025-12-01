сегодня в 15:18

Медвежонок напал на мужчину в Башкортостане

28 ноября в Благовещенскую ЦРБ привезли мужчину, который получил травмы от нападения медвежонка. Животное было маленьким, поэтому травмы оказались неглубокими, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Мужчина находится в среднем состоянии тяжести.

Ранее в японском Токио в полицию обратился 69-летний мужчина-охотник. Когда он выходил из общественного туалета, на него напал медведь.

Рост животного был полтора метра. После атаки мужчина утратил равновесие и упал, но смог дать отпор хищнику.

