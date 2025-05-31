Медведь лежал в крови, а затем ожил на трассе в Якутии

Медведь лежал весь в крови на трассе в Якутии и не подавал признаков жизни. Когда люди подошли к нему поближе, чтобы снять на видео, хищник внезапно «ожил» и побежал в их сторону, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на автодороге в Алданском районе. Медведя заметили проезжающие мимо рабочие. Хищник лежал в крови, не двигался.

Очевидцы предположили, что косолапого сбила машина. Несколько человек решили подойти к «трупу» вплотную, чтобы запечатлеть на видео. Когда люди были в паре метров от хищника, тот внезапно встал на лапы, а затем побежал в их сторону.

Очевидцы бросились в машину и поспешили уехать подальше от хищника. Они успели запечатлеть, как хромой медведь убежал в лес. Что произошло с медведем дальше, неизвестно.

Ранее медведь упал с потолка прямо на кухню к жителю американского штата Кентукки. Он взобрался на крышу, проделал дыру и свалился, после чего стал сидеть на плите у американца.