Медиум Шепс из «Битвы экстрасенсов» оказался в больнице из-за пневмонии
Медиум Александр Шепс угодил в московскую больницу. У победителя «Битвы экстрасенсов» обнаружили подозрение на пневмонию, сообщает Mash.
Шепс пожаловался на проблемы с легкими. Его отправили на анализы в отделение пульмонологии.
Экстрасенса уже забирали в больницу несколько месяцев назад. Тогда врачи тоже думали, что у Шепса пневмония. У мужчины были высокая температура и серьезный кашель.
Ранее сообщалось, что Шепс продает дорогостоящие «магические атрибуты». На этом он зарабатывает примерно два млн рублей в месяц.