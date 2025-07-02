Медиум Шепс из «Битвы экстрасенсов» оказался в больнице из-за пневмонии

Медиум Александр Шепс угодил в московскую больницу. У победителя «Битвы экстрасенсов» обнаружили подозрение на пневмонию, сообщает Mash .

Шепс пожаловался на проблемы с легкими. Его отправили на анализы в отделение пульмонологии.

Экстрасенса уже забирали в больницу несколько месяцев назад. Тогда врачи тоже думали, что у Шепса пневмония. У мужчины были высокая температура и серьезный кашель.

Ранее сообщалось, что Шепс продает дорогостоящие «магические атрибуты». На этом он зарабатывает примерно два млн рублей в месяц.