МЧС: возгорание в здании на западе Москвы полностью ликвидировали

Пожар в трехэтажном административном здании на западе Москвы полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что пожар полностью потушен на 315 метрах. Причина возгорания устанавливается.

В результате пожара в трехэтажном административном здании на западе Москвы погиб один человек.

Вечером 31 июля на пульт диспетчера МЧС РФ поступил сигнал о пожаре на Варейской улице, д. 11. Согласно данным «Яндекс Карт», возгорание произошло в здании бизнес-центра «Квадрат», где находится стрелковый клуб. В столичном чрезвычайном ведомстве сообщили, что все посетители заведения успели эвакуироваться до прибытия спасателей.