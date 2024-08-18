МЧС: в результате землетрясения на Камчатке никто не пострадал
После землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Отмечается, что спасатели обследуют социально-значимые объекты.
«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0.
Эпицентр располагался в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.
После сильного землетрясения на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч.