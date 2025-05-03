МЧС: в результате пожара в жилом доме в Махачкале пострадал человек Происшествия 03 мая 2025 22:58

В квартире пятиэтажного дома в Махачкале произошел пожар, в результате которого пострадал человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России по Дагестану.

Квартира загорелась в доме на улица Нахимова, 5 «А». Сотрудники МЧС эвакуировали 27 человек и спасли пятерых. Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что пожар ликвидировали на площади 50 кв. м. Ранее жители Щерминовского района Краснодарского края опубликовали в Сети видео мощного природного пожара, который охватил поля и затянутые камышом берега реки.