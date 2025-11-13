МЧС: в Оренбурге ликвидировали открытое горение в жилой многоэтажке

В Оренбурге ликвидировано открытое горение в жилом доме, где загорелся чердак, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что развернуты три пункта временного размещения на 250 человек.

В ликвидации пожара участвовали 85 специалистов и 32 единиц техники.

В Оренбурге загорелась кровля жилого дома, один человек пострадал, 220 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.