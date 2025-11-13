В Оренбурге загорелась кровля многоквартирного дома

В Оренбурге загорелась кровля жилого дома, один человек пострадал, 220 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвуют 56 человек и 22 единицы техники. Кроме того, эвакуированы 220 человек, из них 48 детей.

Ранее на улице Привокзальной в Ачинске в Красноярском крае на третьем этаже многоквартирного дома случился взрыв.

