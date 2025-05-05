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МЧС: в Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину

В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что 4 мая в районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна смогла выбраться и добраться до поселка. Вторая девушка погибла.

«Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее мастер спорта, сотрудник компании Elbrus Expert Виталий Шипилов заявил, что за последние три года количество иностранцев, погибших на Эльбрусе, удвоилось. Ежегодно на гору отправляются 25 тыс. людей.