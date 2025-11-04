МЧС: строительные материалы загорелись на западе Москвы
На западе Москвы загорелись строительные материалы, причина возгорания уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
«Была заявка о возгорании на улице Василия Ланового, там происходило загорание строительных материалов на строительной площадке», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Возгорание уже ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.
