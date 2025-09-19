МЧС России предупредило жителей Камчатки о возможном подходе волн

Волны высотой до 1.5 метра ожидаются у мыса Лопатка на Камчатке

Мощное землетрясение магнитудой 7.6 произошло у восточного побережья Камчатки, вызвав угрозу формирования цунами. Как сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю, наибольшая высота волн возможна у мыса Лопатка, где ожидаются подъемы воды до 1.5 метра.

В населенных пунктах прогнозируются менее значительные колебания: в селе Никольское и поселке Усть-Камчатск — до 0.5 метра, а в Петропавловске-Камчатском — до 0.1 метра.

Сейсмособытие зафиксировано на глубине 10 километров в 145 километрах к востоку от столицы региона. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов официально объявил об угрозе цунами по восточному побережью полуострова.

Спасатели призвали жителей соблюдать осторожность, не приближаться к береговой линии и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

