МЧС РФ потушило пожар на ВДНХ после удара молнии в Центр развития ребенка

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Пожарные потушили возгорание после удара молнии в Центр развития ребенка на ВДНХ

Сотрудники МЧС России потушили пожар на проспекте Мира, где молния ударила в крышу центра развития ребенка «Детское посольство», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

На месте происшествия работали 40 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее стало известно, что в районе ВДНХ молния попала в крышу центра развития ребенка «Детское посольство». Очевидцы опубликовали в Сети видео, где видны черные клубы дыма над зданием.

Пожар начался с мансардного этажа в административном здании.