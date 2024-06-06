МЧС РФ потушило пожар на ВДНХ после удара молнии в Центр развития ребенка
Пожарные потушили возгорание после удара молнии в Центр развития ребенка на ВДНХ
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Сотрудники МЧС России потушили пожар на проспекте Мира, где молния ударила в крышу центра развития ребенка «Детское посольство», сообщает пресс-служба МЧС РФ.
На месте происшествия работали 40 специалистов и 11 единиц техники.
Ранее стало известно, что в районе ВДНХ молния попала в крышу центра развития ребенка «Детское посольство». Очевидцы опубликовали в Сети видео, где видны черные клубы дыма над зданием.
Пожар начался с мансардного этажа в административном здании.