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МЧС РФ: площадь пожара в Красногорске достигла четырех тысяч «квадратов»

Московские спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее потушить крупный пожар в Красногорске. Площадь горения уже достигла четырех тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России .

«Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч „квадратов“. Горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории», — сообщили в ведомстве.

Известно, что пожар произошел на территории производственного здания «Колесник». Причина возгорания будет установлена позднее в ходе специальной экспертизы.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают 45 специалистов личного состава чрезвычайного ведомства, которые задействовали 13 единиц спецтехники.

Ранее в Сети появились видео с мощного пожара в Красногорске. Черный столб едкого дыма поднялся над землей на несколько метров и просматривается с разных районов городского округа.