Мощный пожар в Подмосковье: горит обувной склад в Красногорске

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Территориально производственный склад, где изготавливают обувь, находится недалеко от Новорижского шоссе. На место происшествия уже выехали спасатели.

На момент публикации заметки неизвестно, что стало причиной возгорания. Очевидцы публикуют в Сети видео с дымом, который поднялся над землей на несколько метров.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Baza, огнем охвачено одноэтажное помещение. Информации о пострадавших не поступало.