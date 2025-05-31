Мощный пожар в Подмосковье: горит обувной склад в Красногорске
В Красногорске горит обувной склад
Фото - © Telegram-канал SHOT
Вечером 31 мая жители подмосковного Красногорска с разных уголков городского округа увидели огромный столб черного густого дыма. Предварительно, горит обувной склад, пишет SHOT.
Территориально производственный склад, где изготавливают обувь, находится недалеко от Новорижского шоссе. На место происшествия уже выехали спасатели.
На момент публикации заметки неизвестно, что стало причиной возгорания. Очевидцы публикуют в Сети видео с дымом, который поднялся над землей на несколько метров.
Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Baza, огнем охвачено одноэтажное помещение. Информации о пострадавших не поступало.