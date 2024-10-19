МЧС РФ: ликвидирован пожар в цехе по производству окон в Ростове-на-Дону Происшествия сегодня в 16:04 Фото - © МЧС России

Сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали пожар в цехе по изготовлению металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания была 200 «квадратов», сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь тушили 20 сотрудников МЧС. Были задействованы четыре единицы спецтехники. Пожар был локализован в 14:32. Открытое горение ликвидировали в 14:43. Ранее в многоквартирном доме в Кирсанове Тамбовской области взорвался газ. Погибли три человека.