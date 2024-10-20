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МЧС РФ: горит завод на площади 2,4 тыс «квадратов» во Владимирской области

В населенном пункте Ручей Ковровского района Владимирской области горит завод по изготовлению дверей, площадь которого 2,4 тыс. квадратных метров. Огонь тушат сотрудники МЧС РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия отправлен 31 пожарный. Также задействованы 11 единиц спецтехники.

Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в деревне Демидовка Тульской области произошел пожар в доме. В результате него умерли трое детей.