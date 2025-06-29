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МЧС: пожар в ТЦ «Мегаполис» в Москве ликвидирован

Пожар в торговом центре «Мегаполис» на улице Митинская, дом 39 в столице ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Загорание затронуло площадь пять квадратных метров. Его успешно ликвидировали.

Ранее сообщалось, что на третьем этаже ТЦ «Мегаполис» в Москве начался пожар. Загорание случилось в подсобке на третьем этаже.

Торговый центр сами покинули 70 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.