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МЧС: пожар в Люберцах удалось локализовать на площади 2,7 тыс кв м

Пожарным удалось локализовать возгорание на производственном предприятии в Люберцах, сообщает пресс-служба МЧС России.

По уточненным данным, площадь возгорания составила 2,7 тыс. «квадратов».

К тушению пожара привлечена авиация МАЦ. На вспыхнувшее здание уже сброшено 150 тонн воды.

Возгорание произошло на территории производственного предприятия в Люберцах утром 15 августа.

Ранее стало известно, что пожар тушат около 80 специалистов и 24 единицы техники. С огнем борется и вертолет КА-32 МАЦ.