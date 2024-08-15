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Опубликованы кадры тушения пожара на производственном предприятии в Люберцах

В Сети появились кадры тушения масштабного пожара на производственном предприятии в Люберцах. Видео опубликовала пресс-служба прокуратуры Московской области.

На кадрах видно, как пожар помогает тушить вертолет КА-32 МАЦ. Из помещения валит густой черный дым. На месте работают специалисты.

Областная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара. Причины возгорания выявят при проведении пожарно-технической экспертизы.

Пожар произошел утром 15 августа на территории Ухтомского завода на улице 65 лет Победы в Люберцах. С огнем борются около 80 специалистов и 24 единицы техники. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.