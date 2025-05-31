МЧС: пожар в Красногорске локализован

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Пожар на территории производственного здания «Колесник» в Красногорске локализован на площади 4 тыс. кв. м, сообщает РИА Новости .

«Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на территории производственного здания «Колесник». Причина возгорания будет установлена позднее в ходе специальной экспертизы.

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают 45 специалистов личного состава чрезвычайного ведомства, которые задействовали 13 единиц спецтехники.

Ранее в Сети появились видео с мощного пожара в Красногорске. Черный столб едкого дыма поднялся над землей на несколько метров и просматривается с разных районов городского округа.