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МЧС: пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали

Пожар на судне у пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализован на 200 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, спасти удалось 24 человека. В результате пожара один человек погиб.

МЧС опубликовало кадры с места происшествия.

Во Владивостоке на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог произошел пожар.

Ранее в Москве произошел пожар на Пермской улице. В результате происшествия один человек погиб, еще 33 человека были спасены сотрудниками МЧС.