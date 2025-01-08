МЧС: пожар на севере Москвы локализовали

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Пожар на 300 квадратных метрах в реконструируемом здании на севере Москвы локализовали, сообщается в Telegram-канале МЧС столицы.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар на 300 квадратах», — говорится в сообщении.

Вечером 8 января загорелось здание на улице Врубеля на севере Москвы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее российский религиовед и сектовед Роман Силантьев рассказал, что в загоревшемся здании на севере Москвы находится мормонская церковь.