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МЧС Подмосковья: пожар в жилом доме в Подольске локализован

Пожар в квартире на восьмом этаже в жилом доме в Подольске на улице Давыдова, 14к2, локализован на 60 квадратах. Удалось ликвидировать открытое горение, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций приехали на место происшествия незамедлительно. Они начали эвакуировать людей и тушить огонь.

Звенья газодымозащитной службы смогли спасти 15 человек. 20 было эвакуировано. Троим понадобилась медпомощь.

На месте находятся 20 работников МЧС. Задействованы четыре единицы техники.

Администрация городского округа Подольска сообщала около 13:00, что жертв нет. Жителям дома оказали помощь.

16 июня на улице Давыдова, 14к2 на восьмом этаже загорелся балкон в жилом доме. Из квартиры исходил белый дым.