МЧС: открытое горение в кафе во Владивостоке ликвидировали
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
В результате происшествия никто не пострадал.
«В 10.10 открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас проводится разборка и проливка конструкций.
В кафе на набережной во Владивостоке, у парка аттракционов,произошел пожар. Возгорание произошло на улице Батарейная.
