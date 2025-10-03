сегодня в 04:39

МЧС: открытое горение в кафе во Владивостоке ликвидировали

Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В результате происшествия никто не пострадал.

«В 10.10 открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится разборка и проливка конструкций.

В кафе на набережной во Владивостоке, у парка аттракционов,произошел пожар. Возгорание произошло на улице Батарейная.

