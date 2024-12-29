МЧС: около 64 тыс тонн загрязненного мазутом грунта собрали с побережья Кубани

Почти 64 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрали с побережья Черного моря в Краснодарском крае. На сегодняшний день обследовано 220 км берега, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтерами: собрано 63 597 тонн загрязненного песка и грунта; вывезено на полигоны более 34 тонн», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по сбору загрязненного грунта на участке протяженностью 61 км.

На Крымском полуострове следы мазута были найдены на городском пляже Аршинцевской косы. Всего с начала работ в Крыму были обследовано 861 км береговой линии, а также собрано вывезено более 226 тонн загрязненного грунта.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что на сегодняшний день угроза утечки мазута в акватории Черного моря сохраняется. По его словам, ситуация требует незамедлительного решения.