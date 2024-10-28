МЧС: на юго-западе Москвы загорелась крыша жилого дома

В ночь на 28 октября на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, там загорелась крыша жилого дома, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Горит кровля жилой девятиэтажки. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса, из-за возгорания перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 86. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске загорелась крыша гостиницы, госпитализировали трех человек.