Три человека пострадали при пожаре в Хабаровске

После пожара в хабаровской гостинице госпитализировали трех человек

В Хабаровске загорелась крыша гостиницы, госпитализировали трех человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Шесть человек вышли из здания самостоятельно, пятерых вывели сотрудники МЧС России в спасустройствах, трем постояльцам потребовалась госпитализация». — сказано в сообщении.

Пожар охватил 200 квадратных метров здания, его тушат 20 специалистов и семь единиц техники МЧС России, уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве пожарные ликвидировали возгорание в 17-этажном доме.