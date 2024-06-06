сегодня в 17:35

МЧС локализовало пожар на ВДНХ после удара молнии в детский центр

Спасатели сумели локализовать пожар на проспекте Мира, 119, стр. 290, куда во время грозы ударила молния и спровоцировала возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

До прибытия спасателей все посетители здания эвакуировались самостоятельно. Пострадавших среди них нет.

Установлено, что пожар начался с мансардного этажа в административном здании. Спасателям удалось локализовать возгорание.

Ранее стало известно, что в районе ВДНХ молния попала в крышу центра развития ребенка «Детское посольство». Очевидцы опубликовали в Сети видео, где видны черные клубы дыма над зданием.