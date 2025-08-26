МЧС, кинологи и дроны присоединились к поиску пропавших на Сахалине туристов

Сотрудники МЧС, кинологи и расчеты беспилотников присоединились к поиску туристов, которые пропали на Сахалине, сообщает пресс-служба МЧС России.

Специалисты совместно обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках 4 человек, которые 23 августа ушли в лес собирать дикоросы и пропали без вести.

Всего к поискам пропавших туристов подключены более 20 человек и 6 единиц спецтехники.

Утром 24 августа на курильском острове Итуруп рядом с вулканом Баранского начали искать туристическую группу из 10 человек. Она не вышла на связь. Гид взял с собой карту и шел по маршруту в первый раз.